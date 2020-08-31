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МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Системно значимые кредитные организации с конца марта реструктурировали крупному российскому бизнесу кредитов более чем на 4,2 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ.

"Согласно информации, полученной от 11 системно значимых кредитных организаций, за период с 20 марта по 21 августа количество фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) превысило 3,4 тысячи, объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 4,2 триллиона рублей, или 13,2% от совокупного портфеля СЗКО (кроме субъектов МСП)", — сказано в документе. Объем реструктуризаций за две недели вырос примерно на 400 миллиардов рублей.

В то же время число проведенных реструктуризаций кредитов малому и среднему бизнесу достигло на 26 августа 88,1 тысячи, а объем данных ссуд составил 740,2 миллиарда рублей против 728,8 миллиарда рублей на 12 августа. В ЦБ подчеркнули, что прирост данного показателя вновь обновил минимум за все время проведения мониторинга.

Наконец, банки на 26 августа реструктуризовали россиянам кредитных договоров на общую сумму 734 миллиарда рублей, за две недели показатель вырос на 2,7%.

С конца марта банки получили от россиян 2,68 миллиона обращений за реструктуризацией задолженности, с прошлого мониторинга прирост составил 118 тысяч заявок. Однако такой рост заявок связан с одномоментной корректировкой, в результате которой в статистику дополнительно было включено более 51 тысячи обращений. Без учета корректировки прирост количества требований с 13 по 26 августа составил примерно 67 тысяч заявок. Результаты замеров свидетельствуют о продолжающемся снижении количества поступающих заявок на реструктуризацию, подчеркнули в ЦБ.