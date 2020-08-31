МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился в последний день дета примерно на 0,5% по индексу Мосбиржи, при этом за август вырос на почти 2%, следует из данных биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,47% — до 2966,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1258,6 пункта.

В августе индекс Мосбиржи вырос на 1,88, индекс РТС — на 1,66%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.45 мск понедельника растет на 15 копеек, до 74,17 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 86,6 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,55%, до 45,56 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в минус вместе с ухудшением внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова их "Велес Капитала".

Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник ухудшились, что неудивительно с учетом близости индексов к многонедельным и историческим максимумам, отмечает аналитик.

"Российскому рынку и рублю уверенно расти по-прежнему не давали геополитические риски. В ближайшие сессии инвесторы, вероятно, будут во многом ориентироваться на поступающие макроэкономические данные. В частности, вторник отметится данными по деловой активности в промышленности КНР, Европы и США. Любые разочарования увеличат желание инвесторов зафиксировать прибыль, а интерес к защитным акциям потребительского сектора и золотодобытчиков может вновь возрасти", — добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Яндекса" (6,61%), МКБ (4,25%), TCS (3,97%), депозитарные расписки Mail.Ru (2,22%), акции "Фосагро" (1,91%), ГК "ПИК" (1,31%), депозитарные расписки "Русагро" (1,25%) и акции "М.Видео" (1,02%).

Среди лидеров снижения – акции "Магнита" (-3,51%,) акции "Детского мира" (-3,45%), "Русгидро" (-2,85%), ММК (-2,72%), ВТБ (-2,48%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В ближайшие сессии инвесторы, вероятно, будут во многом ориентироваться на поступающие макроэкономические данные. В частности, вторник отметится данными по деловой активности в промышленности КНР, Европы и США. Любые разочарования увеличат желание инвесторов зафиксировать прибыль, а интерес к защитным акциям потребительского сектора и золотодобытчиков может вновь возрасти", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

По оценке аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, индекс РТС способен выйти в среднесрочном диапазоне из десятилетнего коридора значений.