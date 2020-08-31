Добавлены второй и пятый абзац, уточняется динамика чистого комиссионного дохода в третьем абзаце.

МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток банка "Уралсиб" по МСФО за первое полугодие составил 2,318 миллиарда рублей против прибыли в 11,8 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Отмечается, что в предыдущие годы банк признал материальную выгоду от полученных от государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" займов, которая впоследствии амортизируется в течение срока займов. За первое полугодие сумма амортизации составила 2,607 миллиарда рублей. Без учета амортизации материальной выгоды за отчетный период банк получил чистую прибыль в размере 289 миллионов рублей.

Чистый процентный доход банка в первом полугодии сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,834 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 0,08%, составив 3,249 миллиарда. Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке, составили 16,783 миллиарда рублей, снизившись на 18,5%.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2020 года достигли 462,213 миллиарда рублей против 444,979 миллиарда на конец 2019 года, обязательства — 367,451 миллиарда рублей против 350,573 миллиарда соответственно.

"В первом полугодии 2020 года банк увеличил отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки до 5,291 миллиарда рублей. Увеличение резервов по сравнению с первым полугодием прошлого года (2,373 миллиарда рублей) обусловлено негативным влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19) на экономическую среду", — сообщил банк в пресс-релизе.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа занимал 22-е место в российской банковской системе, с объемом активов 568,9 миллиарда рублей.