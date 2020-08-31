МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером в последний день лета слабеет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск растет на 16 копеек, до 74,17 рубля, курс евро – на 49 копеек, до уровня 88,55 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,79% — до 45,45 доллара за баррель.

ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Российская валюта с утра в понедельник продолжила третий день подряд укрепляться к доллару после падения в течение первой половины прошлой недели.

По мнению Валерия Емельянова из "Фридом Финанс", игроки пытались нащупать локальное "дно" прежде, чем оттолкнуться вверх.

Однако вечером они начали фиксировать прибыль, что привело к снижению рубля к доллару.

Впрочем, давление на рубль стало оказывать и снижение стоимости нефти марки Brent более чем на 1%.

Негативный настрой на фондовых площадках также давит на отечественную валюту. Российские индексы завершили основную сессию снижением на 0,47-0,55%, европейские – на 0,61-1,3%, основные американские индексы снижаются до 0,71%.

"Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник ухудшились, что неудивительно с учетом близости индексов к многонедельным и историческим максимумам. Российскому рынку и рублю уверенно расти по-прежнему не давали геополитические риски", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшие сессии инвесторы, вероятно, будут во многом ориентироваться на поступающие макроэкономические данные. В частности, вторник отметится данными по деловой активности в промышленности КНР, Европы и США. Любые разочарования увеличат желание инвесторов зафиксировать прибыль, а интерес к защитным акциям потребительского сектора и золотодобытчиков может вновь возрасти", — считает Кожухова.

"Свои позиции вновь стал сдавать рубль в условиях обострения геополитических настроений. В то же время для сильного провала вниз завтра предпосылок пока недостаточно. По курсу рубль/доллар целевым является диапазон 74-75 рублей", — считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Емельянов из "Фридом Финанс" ожидает на ближайшей сессии доллар до 74,7 рубля и евро до 89,2 рубля.