МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре повышения российского рынка акций и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на 1,4%, до 3006 пунктов, а РТС — на 2,4%, до 1289 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent будет немного ниже 46 долларов за баррель, курс евро на форексе подрастет до 1,2 доллара (с текущих 1,195 доллара), стоимость золота подрастет на 20 долларов, до 1980 долларов за тройскую унцию, будет зафиксирована нулевая инфляция в месяц, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 1 рубль, до 73,2 рубля, евро – на 60 копеек, до 88,2 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Сентябрь обещает стать шестым подряд месяцем текущего года, когда на мировых площадках царит оптимизм, уверен Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

"Значимо и то, что значительный рост котировок пока не формирует на рынках мнения о раздувающемся "пузыре". Обычно это приводит к продолжению роста, но в случае резкой переоценки мнений в худшую сторону приводит к обвалу на рынках. Триггером для смены рыночных настроений однозначно могут стать признаки второй волны эпидемии в мире, которая может стать для рынков отрезвляющим фактором", — указывает он.

В текущем году сентябрь может оказаться достаточно турбулентным для фондовых рынков, что будет связано с двумя факторами, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Во-первых, возврат детей в школы может обострить ситуацию с пандемией, которая и так не очень спокойная в мировом масштабе. То есть рынки могут быть очень чувствительными к оперативной статистике по заболеваемости коронавирусом, отмечает он.

"Во-вторых, предстоящие выборы в США могут сильно сказаться на дальнейшей экономической политике ведущей экономики мира, поэтому изменения рейтингов кандидатов и политические обещания и риторика могут сильно нервировать инвесторов. Поэтому ожидаем повышенную волатильность на американских и мировых рынках, но тренд останется слегка повышательный", — указывает аналитик.

Окончание парламентских каникул 7 сентября, вероятно, позволит конгрессу США заключить промежуточную сделку по новому пакету помощи экономике, указывает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Прекращение выплат, с одной стороны, не помешало рынкам вырасти в августе (август 2020 года стал для акций лучшим августом с 1986 года), но с другой — уже вызвало ухудшение потребительских настроений. С учетом объявленных новых массовых сокращений в авиационном секторе отсутствие дополнительных выплат может еще сильнее подорвать оптимизм населения и создаст весьма неблагоприятную картину накануне выборов. Если пакет помощи будет принят, рынки могут получить дополнительный повод для роста", — поясняет он.

На поддержку котировок продолжат работать и Центральные банки, считает эксперт. От ФРС США инвесторы будут ждать дополнительных деталей относительно имплементации обновленной монетарной политики: прежде всего, изменениям подвергнется итоговый релиз, добавляет эксперт.

Константин Кочергин из банка "Восточный" напоминает, что 10 сентября запланировано заседание ЕЦБ, ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на нулевом уровне.

"Именно в первый месяц осени, по оценке регулятора, станут ясны примерные перспективы и необходимые меры поддержки предприятий и жителей Евросоюза. Руководство ЕЦБ считает, что в данный момент недостаточно данных для объективной оценки состояния экономики и составления дальнейших планов", — добавляет он.

РУБЛЬ ОТЫГРАЕТ ЧАСТЬ УТРАЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ

Рубль в сентябре будет укрепляться на фоне высоких цен на нефть и некоторого успокоения относительно перспектив российской инфляции, считает Манько из РИА Рейтинга.

"Скорее всего, доллар к концу сентября будет стоить примерно 72 рубля. При этом нельзя исключать резкого ужесточения санкционной риторики, ведь в качестве поводов фигурирует сразу множество тем: от ситуации в Белоруссии до обвинений во вмешательстве в выборы в США. В таком случае укрепление рубля будет очень слабым", — добавил он.

В конце августа у рубля появляются поводы для укрепления, также считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Комбинация слабого рубля и выросших доходностей на рынке ОФЗ стимулирует к возвращению инвесторов. Собственно говоря, в конце августа стала заметна тенденция восстановления спроса на облигации федерального займа с длительными сроками обращения. В случае возвращения котировок нефти к росту и дальнейшего восстановления спроса на российские долги можно предполагать укрепление российской валюты, как минимум относительно доллара США", — добавил он.

Банк России на очередном заседании может вновь сохранить ключевую ставку без изменений, учитывая сохранение инфляции в прогнозном коридоре и избыточную слабость рубля, рассуждает Валерий Вайсберг, говоря о факторах динамики курсообразования рубля.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский фондовый рынок будет продолжать немного расти, но каких-то радикальных собственных идей в этом росте не будет, то есть наш рынок будет в фарватере мировых площадок, считает Манько из РИА Рейтинга.

В сложившихся обстоятельствах при сохранении рисков ухудшения макроэкономической ситуации Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает стабилизации рынков на текущих уровнях. Так, индекс Мосбиржи предпримет попытку удержать позиции в диапазоне 2900-3100 с рисками ухода под его нижнюю границу, считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Мы ожидаем, что несколько лучше рынка будут акции банков, прибыль которых продолжит быстрое восстановление, также акции российских IT-гигантов, а также могут хорошо расти бумаги строительных компаний. Хуже рынка будут акции телекоммуникационных компаний", — полагает Манько.

Лучше рынка, на взгляд Георгия Ващенко из "Фридом Финанс", будут акции "Русгидро" и ФСК ЕЭС. Динамика сырьевых компаний будет зависеть от цен на их продукцию, полагает он.

А лидерами могут вновь стать бумаги TCS, "Яндекса", Mail,ru и АФК "Система", считает эксперт.