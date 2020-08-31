ВАШИНГТОН, 31 авг /ПРАЙМ/. Биржи США закрылись в понедельник разнонаправленно, ключевой индекс широкого рынка S&P 500 зафиксировал прибыль за месяц, свидетельствуют данные торгов.

Индекс S&P оставался практически без изменений весь день и закрылся с падением в 0,23% на отметке 3499,97, обозначив прибыль примерно в 7% за август. Промышленный индекс Dow потерял 0,79%, снизившись до 28426,17 пункта, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ вырос на 0,68%, до 11775,46 пункта.

Индексы колеблются на высоком уровне, преодолев спад более чем на треть в марте из-за пандемии коронавируса. Поддерживает биржи прежде всего американский центробанк — Федеральная резервная система, которая поддерживает минимальные кредитные ставки и начала масштабные закупки активов. Администрация президента Дональда Трампа и конгресс уже больше месяца не могут договориться о том, в каком объеме продолжать бюджетное стимулирование экономики, на которое выделено уже более 3 триллионов долларов.