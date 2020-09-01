МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются во вторник утром, — удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,08% — до 45,77 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 43,03 доллара за баррель.

Доллар во вторник дешевеет к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%. Изменения в политике ФРС укрепляют ожидания отрицательных ставок в США, что является негативным фактором для доллара, объясняет аналитик BetaShares Луи Кроуз (Louis Crous), которого цитирует агентство Рейтер. "Это хорошо для сырья", — отмечает эксперт.

Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом. Пандемия негативно отразилась на мировой экономике, особенно во втором квартале, ударив в том числе по спросу на нефть. Трейдеры опасаются второй волны эпидемии. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,5 миллиона случаев заражения, почти 833 тысячи человек скончались.