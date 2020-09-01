События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 сентября
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (август)
|53,5
|49,3 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июль)
|1,11
|1,08 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2020)
|0,1%
|-11,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-4,9%
|12% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2020)
|8,4 млрд австрал. долл
|17,7 млрд австрал. долл (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август)
|52,8
|53,1 (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,018%
|0,03% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь)
|0,25%
|0,25% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-1,6%
|-3,3%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|53,5
|52,8
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,9
|52
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|52,4
|49
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51
|53
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|-18 тыс
|1 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|6,4%
|6,4%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,8
|51,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|53,3
|55,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,2%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,4%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|7,8%
|8%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|50,9
|53,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|44,3
|45,8
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|54,2
|54,5
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API
|-4,524 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|48,4
|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|1-10 сент
|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Распадская — закрытие реестра для ВОСА (25.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
|2,7 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200901/831974158.html