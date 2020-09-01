МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром поднимается почти на 1% на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,9%, или на 17,9 доллара — до 1996,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,63% — до 29,06 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) ранее в ходе торгов опустился почти до двухлетнего минимума. Трейдеры ожидают сохранения низкой базовой ставки ФРС на долгий период после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла по поводу нового подхода к долгосрочному таргетированию инфляции.

Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его доступнее для иностранных инвесторов. В результате цена на золото вновь приблизилась к психологической отметке в 2 тысячи долларов, которую она в последний раз преодолевала 19 августа.

"Поскольку, как ожидается, доллар останется слабым, то мы прогнозируем, что золото вырастет и вновь достигнет уровня в 2 тысячи долларов за унцию", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Пандемия COVID-19 и связанная с ней неопределенность в мировой экономике также остаются серьезным фактором поддержки золота, которое традиционно считается надежным активом.