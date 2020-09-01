МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Медь во вторник поднимается в цене после выхода сильной статистики по КНР, а также на ослаблении доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,66% — до 3,0505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Торги на бирже Великобритании не проводились в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,69% — до 6667 долларов, алюминия — на 1,07%, до 1800 долларов, цинка — на 1,19%, до 2515 долларов за тонну.

Макростатистика по деловой активности в промышленности КНР поддержала цену на медь. Показатель PMI, по данным делового издания Caixin, вырос в августе до 53,1 пункта с 52,8 пункта, прогноз предполагал показатель на уровне в 52,6 пункта. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому статистика по стране влияет на ожидания по спросу на металл.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) ранее опустился до самого низкого уровня за последние почти два года, так как инвесторы ожидают, что процентная ставка будет сохранена ФРС на низком уровне на протяжении длительного периода времени. Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, так как это делает металл дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.