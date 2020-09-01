МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра повышается на фоне дорожающей нефти и преобладающего позитива на мировых фондовых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,2% — до 2972 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1272 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дорожает на 1,1% — до 45,78 доллара за баррель марки Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,1-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном прибавляют — в пределах 0,9%.