МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, компания 2 сентября проведет глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению бумаг. Кроме того, "Норникель" проведет серию индивидуальных звонков с инвесторами.
Организаторами выступят Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20200901/831975060.html