МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после статданных по инфляции в еврозоне, которые оказались хуже прогнозов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.29 мск французский CAC 40 снижался на 0,13%, до 4940,83 пункта, немецкий индекс DAX — рос на 0,79%, до 13047,8 пункта, британский индекс FTSE 100 опускался на 1% — до 5903,35 пункта.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные по потребительским ценам в еврозоне. Так, по данным Евростата, годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%. Аналитики ждали инфляцию на уровне 0,2%.

"Данные по потребительским ценам за август еще раз покажут, на сколько ЕЦБ не достигнет целевого показателя инфляции", — сказала агентству Рейтер перед публикацией статистики по инфляции в еврозоне валютный аналитик Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt). Целевой показатель ЕЦБ по годовой инфляции составляет 2%.

В то же время лучше прогноза оказались данные по безработице в еврозоне, которая в июле выросла до 7,9% с пересмотренного уровня июня в 7,7%. Аналитики ожидали роста показателя в июле до 8%. При этом совпали с прогнозами данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе уменьшился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле.

Поддержку рынкам в то же время оказывают сообщения в СМИ о том, что американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G. На этом фоне в цене растут акции европейских компаний-поставщиков чипов для Apple. Так, котировки технологической компании Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, Dialog Semiconductor и ASML повышаются на 1,6-4%.