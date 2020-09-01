МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник днем по отношению к евро и иене, и индекс доллара достигает минимального значения с 2018 года в свете ожиданий, что ФРС будет в течение долгого времени продолжать политику низких процентных ставок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс евро к доллару поднимался до 1,198 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1936 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достиг 1,1997 доллара, что стало максимальным значением с мая 2018 года. Курс доллара к иене снижался до 105,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 91,86 пункта. Ранее в ходе торгов показатель достигал 91,75 пункта, что стало минимальным значением с апреля 2018 года.

Сделанные на прошлой неделе заявления ФРС США о том, что регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости продолжает на текущей неделе провоцировать трейдеров к продаже доллара. Заявления ФРС были восприняты рынками как возможность сохранения крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Трейдеры обратили определенное внимание на данные по потребительским ценам в еврозоне. Так, по данным Евростата, годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%. При этом рынки ждали инфляцию на уровне 0,2%.

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, не ожидают "незамедлительного ответа со стороны ЕЦБ (на данные по инфляции — ред.)", и предполагают, что на этой неделе сохранится тенденция к росту курса евро по отношению к доллару.