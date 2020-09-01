МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник более чем на 1% на превзошедших прогнозы статданных из Китая и на снижении курса доллара по отношению к большинству других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15% — до 45,8 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,03%, до 43,05 доллара за баррель.

Во вторник трейдеры обратили внимание на новые макроэкономические данные из Китая, который является крупнейшим в мире импортером нефти. В частности, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя.

"Хорошие данные по производственному сектору из Китая способствуют росту цен на нефть", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Еще одним фактором, который поддерживает стоимость "черного золота" во вторник, является ослабление курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют. Так, курс доллара снижается днем по отношению к евро и иене, и индекс доллара достигает минимального значения с 2018 года.

Кроме того, рынок с оптимизмом ждет данных минэнерго США по запасам сырья в стране на прошлой неделе, которые будут опубликованы в среду. Так, аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 4,7 миллиона баррелей неделей ранее. В случае, если прогнозы оправдаются, это будет уже шестая подряд неделя снижения запасов сырья в стране.