МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник в ожидании внутренних статданных и на корпоративных новостях, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,03%, до 28425 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 12232,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3509,98 пункта.

Трейдеры с оптимизмом ждут статистики от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 54,5% против 54,2% в июле, что может стать очередным признаком постепенного восстановления экономики.

"Продолжение этого восстановления уже заложено в динамику рынка. Пока такая ситуация будет сохраняться, я думаю, рынки могут продолжать расти", — цитирует газета Wall Street Jornal аналитика Natixis Investment Managers Эсти Двека (Esty Dwek).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G. Акции компании на предварительных торгах растут на 2,2%.