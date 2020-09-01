МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник растет против доллара в район полуторанедельных максимумов, отыгрывая внешний позитив.

Высокие цены на нефть и преобладание роста западных фондовых индексов продолжают поддерживать курс российской валюты.

Четвертый день роста ценового индекса государственных облигаций RGBI поддерживает укрепление рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск снижается на 55 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 26 копеек, до уровня 88,12 рубля, следует из данных Московской биржи. А ранее во вторник доллар опускался до минимума с 20 августа — 73,44 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ

Российская валюта во вторник продолжает корректироваться вверх. Рублевые "быки" отыгрывают сохранение рынка нефти около максимумов с марта. Фьючерсы на сорт Brent прибавляют днем 1,3%, до 45,86 доллара за баррель. Игра на повышение в нефти идет на фоне ослабления доллара на форексе. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой, поясняют эксперты природу роста стоимости нефти.

Внешний позитив для рубля поддерживается ростом основных западноевропейских фондовых индексов на 0,3-0,7%, американские фондовые фьючерсы прибавляют в пределах 1%.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают китайские макроэкономические данные. В частности, деловое издание Caixin зафиксировало, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя.

Кроме того, позитивная динамика индекса государственных облигаций RGBI удерживается уже четвертый день подряд, выведя его на максимумы с 20 августа.

В итоге доллар и евро теряют 0,2-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Развивающиеся" валюты во вторник демонстрируют активный рост, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Основным фактором восходящей динамики сектора выступает снижение курса доллара, который обновил двухлетний минимум к корзине валют (индекс доллара), отметил он.

"Российский долговой рынок продолжает оказывать поддержку рублю, сохраняя позитивную тенденцию. Если внешняя ситуация останется благоприятной, рубль способен продолжить развитие восходящей коррекции. Ближайшей целью для доллара может стать месячный минимум 72,6 рубля, для евро — отметка 86,7 рубля", — оценил Бабин.

Цены на ОФЗ подрастают, однако сохраняются и внешнеполитические риски, рассуждает Олег Кочетков из "МТС банка". "Кроме этого, пока под вопросом дальнейший рост американских фондовых индексов из-за пробуксовки нового пакета стимулов. Совокупно эти факторы говорят в пользу консолидации доллара в диапазоне 73,40-74,50 рубля", — оценил он.