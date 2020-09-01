МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после трех дней падения растет во вторник по основным биржевым индексам на фоне преобладания внешнего позитива.

Рост западных фондовых площадок, рынка нефти, а также укрепляющийся рубль поддерживают стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.41 мск рос на 0,7%, до 2988 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,7%, до 1280 пунктов. Доллар при этом падал на 55 копеек, до 73,52 рубля.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок во вторник прибавляет на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Так, рынок нефти колеблется около максимумов с марта. Фьючерсы на сорт Brent прибавляют днем 1,3%, до 45,86 доллара за баррель. Игра на повышение в нефти идет на фоне ослабления доллара на форексе. В частности, евро обновило максимум с мая 2018 года, поднявшись почти до 1,2 доллара.

Внешний позитив поддерживается ростом американских фондовых фьючерсов в пределах 1%.

Инвесторы с оптимизмом отыгрывают китайские макроэкономические данные. В частности, деловое издание Caixin зафиксировало, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя.

Кроме того игроки рынка США с оптимизмом ждут выхода статистики от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 54,5% против 54,2% в июле, что может стать очередным признаком постепенного восстановления экономики.

В лидерах роста цены на российской площадке — акции НЛМК (+3,4%), "Русала" (+3,3%), Polymetal (+2,7%), Petropavlovsk (+2,4%). Дешевеют акции АФК "Система" (-1,9%), ГДР X5 (-2,9%), акции "Акрона" (-1,5%), "Магнита" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс РТС накануне приближался к нижней границе двухнедельного диапазона 1252–1292 пунктов, и сейчас движется к его верхней границе, являющейся сильным сопротивлением росту, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"У индекса Мосбиржи ближайшее техническое препятствие находится немного выше вчерашней вершины — на отметке 3014 пунктов. При сохранении восходящей динамики на мировых рынках индексы могут уже в ближайшие сессии попытаться пробить данные сопротивления", — добавил он.

Сезонный спад торговой активности закончился, выходящая за рубежом макростатистика в целом позитивна, отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"Среди краткосрочных рисков остаются искусственное регулирование экономических и рыночных условий, неопределенность в отношении реакции рынка на изменения в политике и риторике ФРС, а также недостаточность мер стимулирования спроса в национальной экономике. С учетом эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках преобладают шансы на завершение в плюсе сегодняшних торгов российскими акциями. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 2925-3010 пунктов", — оценил он.