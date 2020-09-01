МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США растут во вторник, в то время как инвесторы оценивают макроэкономические статданные по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,11%, до 28460,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,93%, до 11884,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,24%, до 3508,32 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе вырос до 56%, что превзошло прогнозы экспертов. Аналитики ожидали, что показатель поднялся до 54,5%.

Кроме того, трейдеры оценивают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что республиканцы в сенате могут предложить свой законопроект о поддержке экономики на следующей неделе. Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.

Тем временем акции компании Tesla дешевеют на 3,1% после роста на 12,6% накануне. При этом в ходе торгов понедельника их стоимость краткосрочно превышала 500 долларов за акцию. Ранее компания сообщила о том, что договорилась с рядом банков о сотрудничестве в продаже акций компании на общую сумму до 5 миллиардов долларов.

Бумаги Apple дорожают более чем на 2% после сообщения о том, что компания обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G.