МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Курс доллара замедлил темпы падения к евро во вторник вечером после достижения минимума с 2018 года в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару поднимался до 1,955 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1936 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,89 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,17 пункта.

При этом в ходе торгов курс доллара опускался к евро до 1,2012 доллара за евро, что является минимумом с 2018 года. Кроме того, индекс доллара достигал в ходе торгов 91,75 пункта, что стало минимальным значением с апреля 2018 года.

Сделанные на прошлой неделе заявления ФРС США о том, что регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости продолжает на текущей неделе провоцировать трейдеров к продаже доллара. Заявления ФРС были восприняты рынками как возможность сохранения крайне низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени.

Трейдеры также обратили внимание на макроэкономические статданные по еврозоне, согласно которым годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%. "Немедленного ответа (на дефляцию — ред.) со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) не ожидается и, поскольку прогноз по доллару остается непривлекательным, на этой неделе сохраняется тенденция к росту курса евро к доллару", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.