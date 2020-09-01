МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота, прибавившая утром примерно 1% и преодолевшая круглый уровень сопротивления в 2 тысячи долларов за унцию, к вечеру потеряла почти весь свой рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на скромные 0,17%, или на 3,7 доллара, до 1982,8 доллара за тройскую унцию, по сравнению с предыдущим закрытием. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,58% — до 28,762 доллара за унцию.

В ходе торгов первого осеннего дня цена на золото превышала 2 тысячи долларов за унцию. Это также максимум за две недели. Такому росту способствовало ослабление курса доллара, что традиционно поддерживает стоимость драгметалла, так как он становится дешевле для держателей иностранной валюты.

В ходе торгов вторника курс доллара к евро, как и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) опускались до минимумов с 2018 года. При этом к вечеру это падение замедлилось, что в свою очередь сдержало рост стоимости золота.

"Две движущие силы для золота — более слабый доллар и низкая доходность гособлигаций, которые будут держать стоимость золота в диапазоне от 1800 до 2000 долларов до президентских выборов в США в ноябре. Однако в конце каждого месяца мы можем увидеть некоторую коррекцию в результате закрытия спекулянтами своих позиций", — отмечает глава отдела исследований рынка металлов Societe Generale Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит агентство Рейтер.