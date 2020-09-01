МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут примерно на 1,5% во вторник вечером на фоне сильных статданных из США и КНР, которые ослабили опасения за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,5% — до 45,96 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,55%, до 43,27 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на ряд макроэкономических статистических данных, которые ослабили опасения за состояние мировой экономики, еще не восстановившейся от влияния пандемии коронавируса. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56%, хотя аналитики прогнозировали рост только до 54,5%,

Кроме того, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Кроме того, рынок с оптимизмом ждет данных минэнерго США по запасам сырья в стране на прошлой неделе, которые будут опубликованы в среду. Так, аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 4,7 миллиона баррелей неделей ранее. В случае, если прогнозы оправдаются, это будет уже шестая подряд неделя снижения запасов сырья в стране.