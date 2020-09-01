МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника преимущественно снижением, в то время как инвесторы обратили внимание на макростатистику, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,73%, до 5860,14 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,18%, до 4938,1 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,19%, до 12970,05 пункта.

Участники торгов обратили внимание на макростатистику. Индекс деловой активности (PMI) в области промпроизводства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе уменьшился до 51,7 пункта против 51,8 пункта в июле.

Кроме того, Евростат в августе зафиксировал дефляцию в 0,2%, также в зоне евро, против инфляции в 0,4% в июле. Эксперты при этом прогнозировали рост потребительских цен на 0,2%. "Эти цифры несовместимы с целевыми уровнями ЕЦБ", — приводит агентство Рейтер слова главного экономиста Nomura Джорджа Бакли (George Buckley), который также отметил, что такие показатели поставят вопрос о том, стоит ли Европейскому центральному банку (ЕЦБ) принимать меры таргетирования инфляции, как делает Федеральная резервная система (ФРС) США.

В то же время безработица в еврозоне хотя и выросла в июле до 7,9% с пересмотренного уровня июня в 7,7%, но аналитики ожидали показатель на отметке 8%. Это несколько поддержало котировки (и позволило немецкому индексу оказаться даже в плюсе), как и некоторые корпоративные новости.

Так, по сообщениям в СМИ, Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 миллионов смартфонов iPhone с поддержкой связи 5G. На этом фоне увеличилась капитализация европейских компаний-поставщиков чипов для американской корпорации. Так, котировки компании Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, Dialog Semiconductor и ASML выросли в пределах 1-4%.