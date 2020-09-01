МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в первый осенний день завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,79%, до 5,04 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,42%, до 150,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,96%, до 67,06 доллара, "Газпрома" — подорожали на 2,14%, до 4,97 доллара, "Газпром нефти" — на 1,41%, до 21,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,72%, до 27,02 доллара, "Северстали" — поднялась на 0,87%, до 12,75 доллара, НЛМК — выросла на 4,1%, до 21,82 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,86%, до 0,93 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,99%, до 12,31 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 0,61%, до 24,7 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 1,22%, до 5,67 доллара, "Магнита" — снизилась на 1,64%, до 14,43 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,54%, до 2,77 доллара.