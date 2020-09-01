МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в День знаний на внешнем позитиве, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,3%, до 2975 пунктов, индекс РТС — на 1,26%, до 1274,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.15 мск вторника снижается на 56 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 87,83 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,4%, до 45,9 доллара за баррель.