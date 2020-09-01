МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бумаги Mail.Ru, Qiwi, Petropavlovsk и "Россетей" войдут в индекс Мосбиржи, следует из сообщений торговой площадки.

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 18 сентября 2020 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов. Депозитарные расписки "Мэйл.ру Груп Лимитед", "Киви ПиЭлСи", обыкновенные акции "Петропавловск ПиЭлСи" и ПАО "Россети" войдут в состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС", — указывается там же.

Депозитарные расписки Mail.Ru и обыкновенные акции Petropavlovsk также включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции ПАО "РБК". База расчета индекса голубых фишек останется без изменении, сообщается там же.

На основании рекомендации индексного комитета биржа приняла решение изменить отраслевую классификацию "Яндекса" и отнести данную компанию, а также нового эмитента Mail.Ru к сектору информационных технологий. В связи с этим акции иностранного эмитента — "Яндекса" покинут базу расчета индекса потребительского сектора, уточняется там же.

Из состава индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции ПАО "Россети Юг". Индекс металлов и добычи и индекс средней и малой капитализации дополнят обыкновенные акции Petropavlovsk. В базу расчета индекса Мосбиржи 10 войдут обыкновенные акции ПАО "Полюс" и акции "Яндекса", им уступят место обыкновенные акции ПАО "Московская биржа", и ПАО "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении торговой площадки.

База расчета индекса Мосбиржи инноваций останется без изменений.