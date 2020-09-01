КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также 400 миллионов процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах, сообщило во вторник министерство финансов страны.

"Сегодня, 1 сентября 2020 года, министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе 1,69 миллиарда долларов США погашение еврооблигаций и 0,40 миллиарда долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 миллиарда долларов США", — сообщается на сайте.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 миллиарда долларов был осуществлен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции управления госдолгом минфин выкупил 420 миллионов долларов еврооблигаций.

В пресс-службе также напомнили, что в августе минфин страны осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 330 миллионов долларов, "которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года".