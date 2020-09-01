МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день осени умеренно вырос на позитивном внешнем фоне, следует из данных биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,3% — до 2975 пунктов, индекс РТС — на 1,26%, до 1274,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.25 мск вторника снижается на 36 копеек, до 73,72 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 86,86 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 45,46 доллара за баррель.

Рост американских индексов и нефтяных котировок вновь поддержал российские акции во вторник, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер". Позитив в начале дня пришел из Китая, где данные по деловой активности в производственном секторе превзошли ожидания, что свидетельствует о более быстром восстановлении экономики, указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции НЛМК (3,83%), "Алросы" (3,02%), ГК "ПИК" (3,02%), "Интер РАО" (2,97%), "Русала" (2,72%), "Норникеля" (2,55%), обыкновенные акции "Россетей" (2,2%), префы "Транснефти" (1,74%).

"Металлурги росли на фоне опубликованной утром статистики, которая отразила улучшение ситуации в производственной сфере", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки TCS (-4,12%,) акции "Детского мира" (-3,03%), депозитарные расписки Х5 (-2,73%), Qiwi (-2,37%), акции ТГК-2 (-1,83%), "Акрона" (-1,78%) и акции "Яндекса" (-1,63%).

"Акции "Детского мира" дешевеют три дня подряд. В пятницу бумага атаковала поддержку 120 рублей, но осталась выше. Однако уже в понедельник уровень был пробит. Сегодня цены уже в качестве сопротивления тестировали 120 рублей. Уровень прошел проверку на прочность в статусе сопротивления. К вечеру акции падали до 50-дневной скользящей средней с текущим значением 113,91 рубля", — указывает Шульгин.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник вернулись к росту, но рублевый индикатор оставался ниже 3010 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС благодаря укреплению рубля вплотную подошел к … 1280 пунктам. О восстановлении краткосрочного восходящего тренда на рынке до закрепления выше указанных отметок говорить пока рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3020 пунктов" — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала"

Возможность заработать с ростом аппетита к риску отодвигает политику на второй план, считает Бахтин из "БКС Премьер". Тем не менее, движение наверх сложно назвать уверенным продолжением восходящего тренда, любой негатив может быть активно отыгран, полагает он. Впереди по индексу Мосбиржи отметка в 3000 пунктов, около которой, вероятно, и завершится следующая торговая сессия, считает эксперт.