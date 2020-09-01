МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Акции АФК "Система" вечером перешли к росту, бумаги "Детского мира" продолжают снижаться на корпоративных новостях, следует из данных Мосбиржи.

К 20.43 мск акции АФК "Система" растут на 0,61% — до 21,52 рубля, акции "Детского мира" снижаются на 2,61%.

Ранее во вторник АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) сообщили, что продают до 184,75 миллиона акций "Детского мира" — в случае продажи всех акций корпорация и фонд выйдут из капитала ритейлера.

До сообщения акции АФК снижались на 2,2%.