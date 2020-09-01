МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Заявки на акции "Детского мира" в рамках вторичного размещения ниже 112 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ранее собеседник агентства сообщал, что книга заявок на акции переподписана.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) через процедуру ускоренного формирования книги заявок продают до 184,75 миллиона акций "Детского мира".

Перед завершением предложения, доля РКИФ в уставном капитале "Детского мира" составляет 4,62%, АФК "Система" — 20,38%. При условии продажи максимального объема акций, по завершении предложения АФК "Система" и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании.

При этом "Система" и РКИФ в рамках предложения акций намерены реализовать свои доли в капитале в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", Альфа-банк выступает букраннером сделки.

АФК "Система" планирует использовать чистые поступления от предложения акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.