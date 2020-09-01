МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером в начале сентября растет к доллару и евро на фоне роста нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск снижается на 35 копеек, до 73,73 рубля, курс евро – на 63 копейки, до уровня 87,75 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,84% — до 45,66 доллара за баррель.

РОСТ НА НЕФТИ

Российская валюта во вторник вечером укрепляется к доллару и евро. Поддержку отечественной валюте оказывал как рост стоимости нефти марки Brent, так и снижение доллара на международном валютном рынке форекс.

Доллар к евро на форексе снижается на 0,27% — до 1,1905 доллара.

"Нефть сегодня, болтнувшись вверх, потом вниз, тем не менее, не ушла слишком далеко, сохранив в целом нацеленность на подъем. Российская же валюта, сильно пострадавшая на опасениях нагнетания напряженности в Белоруссии, продолжает сейчас уверенно укрепляться. Причем факторов, мешающих этому движению, не наблюдается", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Поддержку нефтяному рынку оказывал как общий высокий аппетит к риску, так и ослабление доллара, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс доллара США продолжает обновлять минимумы с апреля 2018 года на фоне перспективы сохранения низких процентных ставок ФРС в долгосрочной перспективе, указывает она.

"От отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут падения запасов нефти на прошлой неделе на 1,95 миллиона баррелей после их снижения на 4,69 миллиона неделей ранее. Данные могли бы дать рынку дополнительный импульс к росту", — отмечает аналитик.

Российский долговой рынок продолжил оказывать поддержку рублю, сохранив позитивную тенденцию, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Индекс гособлигаций RGBI повысился четвертую сессию подряд, переписав двухнедельную вершину, также обращает внимание он.

ПРОГНОЗЫ

Технический анализ после закрытия торгового дня ниже 74 рублей за доллар указывает, что летний тренд укрепления доллара сломлен, считает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Далее может последовать консолидация с попытками восстановления российской валюты. Область 74,5–75 выглядит привлекательно для среднесрочных покупок рубля", — полагает он.

"На дневном графике валютная пара пробила ключевой уровень поддержки 74, и уверенное закрепление в ближайшие торговые сессии под данным рубежом будет говорить в пользу дальнейшего снижения инструмента к отметкам 72,7-73 рубля за доллар", — считает Сергей Дроздов из "Финама".