ВАШИНГТОН, 1 сен /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США во вторник закрылись в плюсе, S&P 500 и NASDAQ снова обновили максимумы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,79% к уровню открытия до 28653,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,43% до 11943,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,78% до 3527,54 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing), согласно которым показатель в августе вырос до 56%, что превзошло прогнозы экспертов. Аналитики ожидали, что показатель поднялся до 54,5%.

Кроме того, трейдеры оценивают заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что республиканцы в сенате могут предложить свой законопроект о поддержке экономики на следующей неделе. Уже больше месяца Белый дом и демократы ведут переговоры о мерах поддержки американской экономики, однако решение так и не принято, так как стороны обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры.