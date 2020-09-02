МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Объем кредитов, которые банки реструктурировали в рамках собственных программ, в 7-8 раз превышает аналогичный показатель в рамках закона о кредитных "каникулах" из-за коронавируса, свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства АКРА.

В нем приняли участие 22 кредитные организации в основном из топ-50, на которые совокупно приходится 25% розничного портфеля по всей банковской системе.

"Согласно результатам опроса, 86% банков активно использовали предложенные меры поддержки в период пандемии. При этом объем реструктурированных кредитов по собственным программам превышает соответствующий показатель в рамках 106-ФЗ примерно в 7-8 раз (статистика Банка России свидетельствует о сопоставимых цифрах), а общий объем таких реструктуризаций составляет около 4% розничного портфеля", — отмечает АКРА.

Предоставленное банкам в рамках реструктуризации право не создавать резервы для покрытия проблемной задолженности стимулировало их предлагать собственные программы, не удовлетворяющие условиям 106-ФЗ, что стало ключевым фактором поддержки заемщиков со стороны государства. При этом влияние последствий фактического ухудшения качества розничного портфеля может иметь существенный негативный эффект для финансовой устойчивости ряда банков после отмены мер поддержки, полагают в АКРА. Однако в целом для банковской системы агентство не считает текущий объем реструктуризаций критическим.

Банки рассказали, что более половины требований заемщиков об изменении кредитного договора поступает по потребительским ссудам — необеспеченным и несущим наиболее высокий кредитный риск среди розничных кредитов. Еще около четверти обращений приходится на ипотечных заемщиков, что обусловлено в первую очередь размером ссуды и, как следствие, ежемесячного платежа. При этом кредитные карты также отличаются высокой стоимостью кредитного риска ввиду необеспеченного и краткосрочного характера операций и меньшей точности анализа финансового положения заемщика при одобрении лимита.

Результаты опроса АКРА также показали, что до пандемии антилидерами по доле реструктуризаций, в том числе по причине снижения ставок, в розничном портфеле были потребительские (53%) и ипотечные ссуды (42%). На 1 августа антилидером остались только потребительские кредиты (62%), что, по мнению аналитиков, свидетельствует об ухудшении их качества. Доля реструктуризаций по кредитным картам также возросла — с 1 до 12% ввиду вероятного замещения потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга, доля ипотеки снизилась до 23%.