МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Российские банки ожидают дальнейший рост телефонного и интернет-мошенничества, некоторые не исключают, что вырастет и средняя сумма ущерба от действий злоумышленников, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Большинство опрошенных банков отметили резкий рост мошенничества против клиентов в этом году. "Число попыток мошеннических активностей значительно увеличилось в 2020 году, особенно на фоне пандемии. Это объясняется тем, что в условиях массового стресса клиент более уязвим к внушениям",- пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

По данным Сбербанка, в целом за последние месяцы телефонное мошенничество выросло в разы: с начала 2020 года число подобных попыток в отношении клиентов банка превысило 2,6 миллиона. "В среднем в месяц клиентам Сбербанка в 2020 году злоумышленники звонят более 350 тысяч раз, по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 87%. По нашим оценкам, примерно та же динамика характерна и в отношении клиентов других банков", — рассказали в крупнейшей кредитной организации.

Кроме того, в Сбербанке отметили, что на фоне пандемии и режима самоизоляции резко возросло мошенничество в электронных каналах: в интернете, соцсетях, мессенджерах, почтовых и СМС-рассылках. В 2020 году Сбербанк зафиксировал уже около 39 тысяч обращений клиентов по поводу мошеннических СМС, более 20 тысячи – на мошенничество в соцсетях и мессенджерах.

ДО И ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

В "Тинькофф банке" отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года злоумышленники стали звонить клиентам в 2,7 раз чаще. Вместе с тем во время самоизоляции банк не фиксировал резкого роста подобных атак на клиентов по сравнению с периодом до пандемии. Кроме того, после снятия ограничений доля звонков в мошеннических схемах снизилась до 24%, но при этом возросла доля интернет-канала.

В "СМП Банке" заметили, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации летом мошенники вернулись к более привычным схемам телефонного мошенничества — они "снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей, а также занялись вымогательством комиссий за предоставление кредитов и курьерские услуги", рассказал начальник службы информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.

В Райффайзенбанке не увидели значительного всплеска мошенничеств в отношении своих клиентов, однако указали, что злоумышленники продолжают изобретать новые механики для социальной инженерии. "В частности, в этом году мы блокировали сайты "инвестиционного фонда", а также напоминали клиентам о том, что банковские аналитики никогда не инициируют контакт с физическими лицами", — рассказал руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев.

По словам исполнительного директора, начальника управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергея Афанасьева, уровень мошенничества, связанный с социальной инженерией, примерно одинаковый по всему рынку, поскольку не сильно зависит от внутренних процессов кредитных организаций.

"Мы видим рост уровня социальной инженерии (телефонное/смс мошенничество) на 18% за первое полугодие 2020 по сравнению с первым полугодием 2019. Рост общего объема похищенных средств от данного вида мошенничества за те же периоды составил 26,4%. А общее количество мошеннических интернет-операций, наоборот, уменьшилось на 17% за те же периоды, то есть вырос средний чек по мошенническим операциям", — поделились статистикой в банке.

ПРОГНОЗЫ

В Сбербанке уверены, что проблема кибермошенничества приобретает всё больший масштаб, а отсутствие на государственном уровне системной работы по противодействию дает основания прогнозировать дальнейший рост как телефонного мошенничества, так и мошенничества в электронных каналах.

В банке "Открытие" считают, что на мошенническую активность влияет также общая тенденция увеличения доли безналичных платежей. "Поэтому мошенническая активность в сравнении с показателями прошлых лет продолжит рост на фоне дальнейшего увеличения объемов безналичных операций в стране", — отметил замдиректора департамента информационной безопасности банка Анатолий Брагин.

В Промсвязьбанке (ПСБ) уверены, что объемы телефонного мошенничества в этом году могут увеличиться на 10-15%, при этом не исключают, что вырастет и средняя сумма ущерба от действий мошенников. "Это связано с тем, что люди начали массово пользоваться дистанционными каналами для оплаты разных товаров и услуг, при этом многие не соблюдают рекомендации по информационной безопасности", — пояснил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

В "СМП Банке" также согласны с некоторыми выводами коллег. "Масштабные противоэпидемиологические ограничения, введенные в России на фоне коронавирусной пандемии, заставили большую часть бизнесов и работающего населения перейти в онлайн-режим, что закономерно увеличило число случаев телефонного и интернет-мошенничества. Что касается наших прогнозов, то мы убеждены, что на фоне активного развития ИТ-сервисов и перехода большой части бизнеса в онлайн, количество попыток мошенничества будет расти", — заявил Никишов.

В Абсолют банке считают, что число такого рода мошенничеств в ближайшее время вряд ли будет снижаться. "Так как мы видим, что в сеть периодически утекают клиентские данные с различных ресурсов, где регистрируются или совершают покупки клиенты банков", — указал управляющий директор Абсолют банка Олег Кусеров.