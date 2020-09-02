МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром снижается, опубликованная во вторник сильная промышленная статистика США поддержала доллар, что прервало ралли золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,41%, или на 8,2 доллара — до 1970,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,47% — до 28,223 доллара за унцию.

"Сильный доллар сдерживает цену на драгоценный металл… Более широкая картина остается благоприятной для золота", — цитирует агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang).

Валютные колебания не позволили золоту вновь закрепиться на уровне в две тысячи долларов. В первую половину дня вторника доллар торговался у двухлетнего минимума, что подтолкнуло цену на золото к уровню почти в две тысячи долларов. Но позднее сильная статистика по США поддержала американскую валюту, это оказало давление на котировки металла.

Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56% со значения июля в 54,2%, хотя прогноз предполагал только слабый рост до 54,5%. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в таком случае становится менее доступным для иностранных инвесторов.

Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и перспективами восстановления экономики остается одним из основных факторов поддержки золота, которое традиционно считается более надежным активом. В ряде регионов опасаются второй волны заражений коронавирусом, что может сдержать восстановление экономики. В США продолжают ожидать новостей по новому пакету стимулирования экономики страны.