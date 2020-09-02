События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (2кв2020)
|1,6%
|-6,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-0,3%
|-7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август)
|1,5%
|3,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август)
|1,8%
|2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-1,9%
|-0,9% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-89,8 тыс
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
|167 тыс
|950 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2020)
|3,4%
|1,2%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-0,010 млн барр
|17:00
|USD
|Объём промышленных заказов (м/м) (июль)
|6,2%
|6%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,689 млн барр
|-1,887 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,279 млн барр
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август
https://1prime.ru/Financial_market/20200902/831978814.html