 

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (2кв2020) 1,6% -6,3% (факт)
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2020) -0,3% -7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 1,5% 3,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) 1,8% 2% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -1,9% -0,9% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -89,8 тыс
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август) 167 тыс 950 тыс
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (2кв2020) 3,4% 1,2%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -0,010 млн барр
17:00 USD Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 6,2% 6%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
17:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,689 млн барр -1,887 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,279 млн барр
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август

 

 

 