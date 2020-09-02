МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается, инвесторы оптимистично настроены по поводу восстановления экономики после выхода статистики по США и Китаю во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,39% — до 3,0337 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник цена меди достигла 3,0945 доллара, максимума почти за два года.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,31% — до 6687,5 доллара, алюминия — на 0,92%, до 1816,5 доллара, цинка — на 1,51%, до 2553 долларов за тонну.

Во вторник была опубликована сильная статистика за август по деловой активности в сфере промышленности в США и Китае. Позитивные статданные также поддержали рекордное ралли американских бирж, повлияв на ожидания инвесторов по восстановлению экономики.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому статистика по стране влияет на ожидания по спросу на металл, как и оптимизм по мировой экономике в целом.