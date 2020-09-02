МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару и практически стабилен к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, где европейская валюта снижается.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск рос на 27 копеек — до 73,84 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 87,71 рубля.

Евро на форексе снижается на 0,3% — до 1,1875 доллара.

Стоимость нефти растет на 0,8% — до 45,95 доллара за баррель марки Brent.