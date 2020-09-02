МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Акции "Детского мира" с утра продолжили дешеветь на фоне новостей о продаже их пакета, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.21 мск акции ритейлера дешевели на 1,2%, до 112,44 рубля, ранее в среду они уже дешевели до 110,7 рубля. Накануне акции упали в цене на 2,5% и обновили минимум с 16 июля, упав в течение дня до 110,12 рубля. Акции АФК "Система" снижаются в среду на 0,8%.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) ранее в среду сообщили о продаже всех принадлежащих им акций "Детского мира" (25% акционерного капитала компании плюс 1 акция) по цене 112 рублей за бумагу. Эта продажа позволит ритейлеру стать первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении.