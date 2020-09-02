МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра повышается по индексу Мосбиржи на фоне дорожающей нефти и умеренно слабеющего рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.22 мск рос на 0,3% — до 2982 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,2% — до 1273 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара растет на 27 копеек — до 73,84 рубля, что обуславливает различие в динамике основных индексов РФ.

Нефть дорожает на 0,8% — до 45,95 доллара за баррель марки Brent.