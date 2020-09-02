МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,48% — до 5,02 доллара, "Новатэка" — на 0,96%, до 148,75 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,25%, до 66,89 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,67% — до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,81%, до 21,43 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,11% — до 26,99 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 12,73 доллара, НЛМК — на 0,18%, до 21,78 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,72% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,41%, до 12,27 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,2%, до 24,65 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,41% — до 5,75 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,59%, до 14,35 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,45%, до 2,76 доллара.