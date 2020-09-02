МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно растут в среду в рамках коррекции после четырех дней снижения подряд, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.14 мск французский CAC 40 рос на 1,47%, до 5010,09 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,69%, до 13192,5 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,35%, до 5942,15 пункта.

Европейские рынки восстанавливаются в среду — трейдеры покупают акции компаний региона, подешевевшие за предыдущие четыре торговые сессии.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Согласно официальным статданным, розничные продажи снизились в июле на 0,9% в месячном выражении и выросли на 4,2% — в годовом. Аналитики ждали роста на 0,5% и 3% соответственно.

Дополнительную поддержку настроений участников торгов оказывают корпоративные новости. Так, французский производитель алкоголя Pernod Ricard SA отчитался о снижении прибыли за 2019-2020 финансовый год (завершился 30 июня), однако она оказалась выше, чем ожидали рынки. Акции компании дорожают на 2,6%.