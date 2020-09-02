МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем растет по отношению к большинству основных мировых валют в рамках коррекции после достижения минимума за два года днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1867 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,191 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,95 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 92,57 пункта.

Доллар перешел к коррекционному росту по отношению к большинству мировых валют после того, как в среду в США была опубликована статистика, согласно которой индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 56% со значения июля в 54,2%, хотя прогноз составлял только 54,5%. До публикации статистики индекс доллара опускался до минимального значения с весны 2018 года в 91,75 пункта.

"Вчера доллар смог извлечь выгоду из значительного улучшения данных ISM, которые свидетельствуют о продолжении быстрого восстановления экономики. Это увеличивает вероятность того, что США смогут сравнительно хорошо преодолеть кризис", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

Позднее в ходе торгов на курс доллара может повлиять новая порция американской статистики. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) до открытия торгов в США обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в августе. Ожидается, что показатель вырос на 950 тысяч после роста в июле на 167 тысяч. В первые часы торгов в стране также будут опубликованы данные по объёму промышленных заказов в стране в июле. Аналитики жду роста показателя в месячном выражении на 6%.

"Данные по рынку труда от ADP и по промышленным заказам сегодня, вероятно, смогут придать дополнительный импульс американской валюте в краткосрочной перспективе, если эта статистика окажется такой же хорошей", — добавил эксперт.