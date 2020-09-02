МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль днем корректируется против доллара после достижения накануне 1,5-недельных максимумов.

Высокие цены на нефть и преобладание роста на западных фондовых площадках не мешают рублю дешеветь. Ослабление евро на форексе вносит свой вклад в динамику рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск рос на 60 копеек, до 74,18 рубля, курс евро повышался на 26 копеек, до уровня 87,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ ВНИЗ

Российская валюта в среду корректируется вниз после нескольких дней укрепления накануне к максимумам с 19 августа против доллара.

Участники торгов опять обратили внимание на геополитические риски. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии.

При этом внешний рыночный фон остается позитивным. Так, рынок нефти колеблется около максимумов с марта. Фьючерсы на сорт Brent прибавляют днем 0,4%, до 45,75 доллара за баррель.

Трейдеры ждут данных минэнерго США о динамике запасов в стране нефти на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 4,7 миллиона неделей ранее. А в ночь на среду данные Американского института нефти (API) указали на то, что показатель сократился на 6,4 миллиона баррелей.

Западноевропейские фондовые индексы растут на 1,7-2,4%, американские фондовые фьючерсы прибавляют при этом 0,7-0,9%.

Инвесторы обратили внимание на данные по розничным продажам Германии, которые снизились в июле на 0,9% в месячном выражении и выросли на 4,2% — в годовом. Аналитики ждали роста на 0,5% и 3% соответственно.

Стабилизация ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, после четырех дней роста подряд на максимумы с 20 августа, не дает сигналов курсу рубля в ожидании сегодняшних размещений Минфином РФ ОФЗ.

В итоге, доллар и евро растут днем на 0,3-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Хорошая производственная статистика по США во вторник укрепила мнение об устойчивости американской экономики, это развернуло индекс доллара в сторону роста, рассуждает Олег Кочетков из МТС банка.

"Валюты ЕМ (Emerging Markets, развивающиеся рынки — ред.) оказались под давлением, которое сохраняется и сегодня. Рубль снижается утром, несмотря на растущие цены на нефть. Мы ожидаем курс сегодня в диапазоне 73,70-74,70 рубля за доллар", — добавил он.

Давление на сектор "развивающихся" валют оказывает ускорение роста доллара, индекс которого во вторник развернулся вверх от нового двухлетнего минимума, совершив мощное восходящее движение, также отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Этот импульс был вызван сильными данным об активности в производственном секторе США. Рубль возобновил снижение. Ближайшее сопротивление росту доллара находится на максимуме понедельника 74,55 рубля, евро — на отметке 88,08 рубля", — оценил он.