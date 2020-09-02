МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 187,605 миллиарда рублей при спросе 314,757 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.
Цена отсечения составила 97,65% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6716% от номинала.
На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске — 33,679 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/Financial_market/20200902/831980727.html