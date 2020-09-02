МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы немного замедлили рост в среду после выхода данных о занятости в стране, следует из биржевых сводок.

По состоянию на 15.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,5%, до 28777 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1%, до 12439,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 3548,38 пункта. До публикации статистики эти фьючерсы увеличивались в пределах 0,7-1,3%.

Трейдеры в среду оценивают данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч. При этом ожидалось, что показатель вырос на 950 тысяч.

Теперь инвесторы ждут данных об объёме промышленных заказов в стране в июле, которые будут опубликованы в первые часы основных торгов. Аналитики прогнозируют рост показателя в месячном выражении на 6%.