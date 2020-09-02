МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций остается в плюсе по рублевым ценам на фоне ощутимого роста доллара к рублю и внешнего позитива, индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3 тысячи пунктов.

Рост на рынке нефти и увеличение западных фондовых индексов поддерживает стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.17 мск растёт на 0,85%, до 3000,37 пункта, а долларовый индекс РТС снижается на 0,44%, до 1268,89 пункта. Доллар при этом растёт на 79 копеек, до 74,37 рубля.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в среду прибавляет на фоне позитивных сигналов с мировых рынков. Так, рынок нефти колеблется около максимумов с марта. Фьючерсы на сорт Brent прибавляют днем 0,4%, достигая 45,76 доллара за баррель.

Трейдеры ждут данных минэнерго США о динамике запасов в стране нефти на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 4,7 миллиона неделей ранее. А в ночь на среду данные Американского института нефти (API) указали на то, что показатель сократился на 6,4 миллиона баррелей.

Основные западноевропейские фондовые индексы растут в пределах 1,4-2%, американские фондовые фьючерсы прибавляют до 1%.

Глобальные инвесторы ожидают данных об объёме промышленных заказов в США в июле, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост показателя в месячном выражении на 6%.

В лидерах роста цены на российской площадке — акции ФСК ЕЭС (+2%), ОГК-2 (+1,7%), "Магнита" (+1,7%), "Русала" (+1,6%).

Дешевеют на фоне приостановки роста цен на золото акции производителей "желтого" металла: Polymetal (-2,3%), "Полюса" (-2,2%), Petropavlovsk (-2%), "Селигдара" (-1,8%).

Бумаги АФК "Система" (-1,7%) и "Детского мира" (-1,3%) отыгрывают новости о выходе холдинга из капитала сети.

АФК и Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation, ранее в среду сообщили о продаже всех принадлежащих им акций "Детского мира" (25% акционерного капитала компании плюс одной акции) по цене 112 рублей за бумагу. Эта продажа позволит ритейлеру стать первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении.

Новость позитивна для обеих компаний, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "Детский мир" – один из лучших офлайновых ритейлеров непродовольственных товаров. Вместе с тем компания успешно развивает и онлайн-сегмент. Выход "Системы" из капитала "Детского мира" снижает риски, связанные с этим акционером. В то же время не исключена скупка и поглощение крупными игроками. Целевая цена "Детского мира" – 145 рублей за акцию", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений и оставались на расстоянии от ближайших сопротивлений росту 3010 и 1280 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".

"Покупатели следят за ситуацией за рубежом и все еще предпочитают ориентироваться на отдельные корпоративные истории, нежели на масштабные покупки по всему рынку – широким фронтом", — добавила она.

Индекс РТС остается в двухнедельном диапазоне консолидации 1252–1292 пунктов, у индекса Мосбиржи аналогичный коридор соответствует диапазону понедельника: 2962–3013 пунктов, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Без появления сильных драйверов рыночного или внешнеполитического характера пока более вероятно сохранение разнонаправленной динамики российских фондовых индикаторов в этих границах", — заключил он.