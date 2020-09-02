МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 27,783 миллиарда рублей при спросе в 34,88 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 111,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 111,8945% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,09% годовых.

На предыдущем аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 187,605 миллиарда рублей при спросе 314,757 миллиарда.