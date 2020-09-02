МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (август) 45,4  
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июль) 8,202 млрд австрал. долл 5,4 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август) 54,1  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август) 54,1  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,9 48
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,6 49,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,9 51,9
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,8 50,8
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 51,6 51,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,1 50,1
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август) 60,3 60,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 60,1 60,1
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,263%  
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 5,7% 1,5%
15:30 USD США — Объем экспорта 158,25 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 208,95 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,006 млн 0,95 млн
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020) 7,3% 7,5%
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июль) -50,7 млрд долл -58 млрд долл
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2020) 12,2% 12,1%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июль) -3,19 млрд канад. долл -2,5 млрд канад. долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 54,7 54,7
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 54,8 54,8
17:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) 42,1  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) 58,1 57
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    

 

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (август) 58,5  
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.08) 590,8 млрд долл (на 21.08)  
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Транснефть — СД (о составе Правления ПАО)    