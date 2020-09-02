События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (август)
|45,4
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июль)
|8,202 млрд австрал. долл
|5,4 млрд австрал. долл
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (август)
|54,1
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август)
|54,1
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,9
|48
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,6
|49,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,9
|51,9
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|50,8
|50,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|51,6
|51,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|50,1
|50,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август)
|60,3
|60,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|60,1
|60,1
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,263%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|5,7%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|158,25 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|208,95 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,006 млн
|0,95 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2020)
|7,3%
|7,5%
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июль)
|-50,7 млрд долл
|-58 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2020)
|12,2%
|12,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июль)
|-3,19 млрд канад. долл
|-2,5 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|54,7
|54,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|54,8
|54,8
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август)
|42,1
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
|58,1
|57
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (август)
|58,5
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 28.08)
|590,8 млрд долл (на 21.08)
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Транснефть — СД (о составе Правления ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20200902/831981192.html