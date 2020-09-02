МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль усилил падение, растеряв дополнительно около 1 рубля к доллару и евро на фоне сообщений о якобы отравлении Алексея Навального боевым веществом группы "Новичок", свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск рос на 1,9 рубля до 75,48 рубля, курс евро — на 1,5 рубля до уровня 89,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар и евро подскакивали до максимума с 27 августа — 75,5 рубля и до 89,27 рубля, соответственно.

Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок", сообщил ранее в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. По его словам, правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования. Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite.